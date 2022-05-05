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На рынок Украины планируют направить 70 тысяч тонн бензина, - Минэкономики

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 06:21
На рынок Украины планируют направить 70 тысяч тонн бензина, - Минэкономики Фото: в Украине хотят направить на рынок запасы бензина для снижения дефицита (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство экономики Украины планирует направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля с целью снижения дефицита горючего, который был вызван атаками войск РФ на ряд нефтебаз и НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензинов и 41,4 тыс. тонн дизельного горючего.

"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы - это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля - на рынок, который должен снизить дефицит", - сказала чиновник в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Она добавила, что у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.

Как отметила Свириденко, на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, который может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива.

Чиновник объяснила, что временный ощутимый дефицит горючего возник из-за уничтожения российскими войсками мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

Ранее сообщалось, что в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо 4 мая выросли, но топливо есть не на всех АЗС.

Также мы писали о том, что сети АЗС могут продавать премиальное топливо без ограничений по цене, но при определенном условии.

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