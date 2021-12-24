ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине арестовали "вора в законе" из списка СНБО. Его разыскивают в Испании

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 23:27
В Украине арестовали "вора в законе" из списка СНБО. Его разыскивают в Испании Фото: СБУ задержала вора в законе Кобу Руставского (ssu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Украине суд 24 декабря арестовал "вора в законе" по прозвищу Коба Руставский. Он фигурирует в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Мужчину задержали 1 декабря. По данным следствия, он незаконно попал в Украину. Тогда его поместили в николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений: создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым опекуном "коронованных" представителей преступного мира Испании", - говорится в сообщении.

23 декабря полиция получила документы на экстрадицию иностранца. 24 декабря суд отправил его под экстрадиционный арест. Его планируют выдать компетентным органам Испании, до того момента арестованный будет находиться в СИЗО.

В МВД отметили, что по испанскому законодательству, Кобе Руставскому может грозить до 24 лет лишения свободы.

"В марте 2020 года "авторитета" уже задерживали для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов во избежание выдачи компетентным иностранным органам", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, ранее криминального авторитета из списка СНБО депортировали из Украины в Армению.

А в Николаевской области криминального авторитета осудили до шести месяцев ареста.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Вор в законе
NEWS
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад