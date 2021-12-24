В Украине арестовали "вора в законе" из списка СНБО. Его разыскивают в Испании

В Украине суд 24 декабря арестовал "вора в законе" по прозвищу Коба Руставский. Он фигурирует в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Мужчину задержали 1 декабря. По данным следствия, он незаконно попал в Украину. Тогда его поместили в николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений: создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым опекуном "коронованных" представителей преступного мира Испании", - говорится в сообщении.

23 декабря полиция получила документы на экстрадицию иностранца. 24 декабря суд отправил его под экстрадиционный арест. Его планируют выдать компетентным органам Испании, до того момента арестованный будет находиться в СИЗО.

В МВД отметили, что по испанскому законодательству, Кобе Руставскому может грозить до 24 лет лишения свободы.

"В марте 2020 года "авторитета" уже задерживали для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов во избежание выдачи компетентным иностранным органам", - проинформировали в пресс-службе.