В Україні заарештували "злодія в законі" зі списку РНБО. Його розшукують в Іспанії

В Україні суд 24 грудня заарештував "злодія в законі" на прізвисько Коба Руставський. Він фігурує в списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Чоловіка затримали 1 грудня. За даними слідства, він незаконно потрапив в Україну. Тоді його помістили в Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

"Кобу Руставського з 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів: створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, отриманого злочинним шляхом. Також він був так званим опікуном "коронованих" представників злочинного світу Іспанії", - йдеться в повідомленні.

23 грудня поліція отримала документи на екстрадицію іноземця. 24 грудня суд відправив його під екстрадиційний арешт. Його планують видати компетентним органам Іспанії, до того моменту заарештований перебуватиме в СІЗО.

У МВС зазначили, що за іспанським законодавством, Кобі Руставському може загрожувати до 24 років позбавлення волі.

"У березні 2020 року "авторитета" вже затримували для подальшої екстрадиції, проте за рішенням суду він був звільнений з-під арешту. Відтоді він почав переховуватися від правоохоронних органів, щоб уникнути видачі компетентним іноземним органам",- поінформували у прес-службі.