Платили россиянам и уклонялись от налогов. Арестованы права "Карпатнефтехима"

Одно из крупнейших предприятий-производителей химвеществ в Украине 5 лет - с 2017 по 2022 годы - не платило налоги. Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) выяснили, что предприятие задолжало в бюджет 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное уведомление ведомства.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о компании "Карпатнефтехим". К 2017 году ею владела российская нефтяная компания "Лукойл", однако она попала под санкции СНБО. Тогда "Карпатнефтехим" выкупили Игорь Щуцкий и Илхам Мамедов (бывший руководитель "Лукойл-Украина").

По данным БЭБ, руководство компании успело также перечислить 5 млрд гривен на счета компании, которая контролируется российской нефтяной компании. Речь идет о, средствах на сумму более 5 млрд гривен.

По ходатайствам прокуроров Офиса генпрокурора наложен арест на корпоративные права предприятия на общую сумму более 2,3 млрд гривен, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия.