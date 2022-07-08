В Украине арестовали миллиардные активы "Газпрома", "Роснефти" и "Росатома"
В Украине наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий. Конечными владельцами этих компаний являются российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается в сообщении, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны РФ роты Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Ориентировочная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, которое есть в их собственности.
"Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев "переписать" их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", - добавили в СБУ.
Напомним, судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене. Сейчас правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование ВСУ.
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