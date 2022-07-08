ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні арештували мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 08 липня 2022 14:41
В Україні арештували мільярдні активи "Газпрому", "Роснєфті" та "Росатому" Фото: активи Газпрому арештували в Україні (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

В Україні накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств. Кінцевими власниками цих компаній є російські державні корпорації "Роснєфть", "Росатом" та "Газпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається в повідомленні, у ході оперативно-слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення агресивної війни РФ роти України, а також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Орієнтовна сукупна вартість арештованих судом корпоративних прав перевищує 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", - додали в СБУ.

Нагадаємо, судом накладено арешт на гелікоптер та літак, якими користувалася родина народного депутата України Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді. Наразі правоохоронцями вилучено це майно та передано у користування ЗСУ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Служба безпеки України
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал