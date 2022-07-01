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В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен

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Украина, Пятница 01 июля 2022 18:28
В Украине арестовали имущество российских корпораций на 4,5 млрд гривен Фото: в Украине арестовали российское имущество на 4,5 млрд гривен (freepik-com)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители арестовали имущество российских корпораций на сумму около 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Арест наложен на корпоративные права девяти украинских предприятий, которые принадлежали холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС". Также полиция арестовала 70 объектов недвижимого имущества, включая комплексы и земельные участки.

“В ходе досудебного расследования правоохранители обнаружили активы российских корпораций на более 4,5 млрд гривен, в том числе в офшорах, которые могли использоваться в подрывной деятельности против Украины”, - говорится в сообщении.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК, расследование продолжается.

Напомним, что СБУ арестовала корпоративные права турагентства TUI, которое связывают с российским олигархом Алексеем Мордашовым.

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