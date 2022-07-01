В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд гривень

Правоохоронці арештували майно російських корпорацій на суму близько 4,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Арешт накладений на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належали холдинговим компаніям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" та "Група ГМС". Також поліція арештувала 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи комплекси та земельні ділянки.

“У ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на понад 4,5 млрд гривень, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України”, - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) ККУ, розслідування триває.