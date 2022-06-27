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В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн

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Понеділок 27 червня 2022 17:45
В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн Фото: в Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні наклали арешт на майно російських корпорацій. Загальна сума майна становить більше ніж 4,5 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", - пише пресслужба.

Арешт було накладено на дев'ять українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям:

  • "Ростєх";
  • "Татнєфть";
  • "РусАл";
  • "Група ГМС";

Також арешт було накладено й на 70 об’єктів нерухомого майна, майнові комплекси й земельні ділянки, чия вартість більше 4,5 млрд грн.

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