В Украине арестовали имущество кибермошенников на 50 млн евро, - Венедиктова

Украина и Германия разоблачили мошенническую схему киберпреступности. В Украине арестовали имущество кибермошенников на более чем 50 млн евро.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

От схемы понесли убытки граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран. При этом ежемесячный оборот средств, которые выманивали у граждан, составлял 8-10 млн евро.

В частности, в результате спецоперации в Европе задержали ряд лиц, а в Украине провели обыски у фигурантов.

Указано, что на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы на более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины - в единственном экземпляре в Украине.

"Сейчас украинскими правоохранителями, которые продолжили расследование немецких коллег из прокуратуры города Бамберг, проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме человек", - сообщила Венедиктова.

Напомним, в середине декабря Европейская комиссия представила новую стратегию для борьбы с хакерскими атаками. Киберстратегия ЕС предусматривает, в частности, создание сети оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта.

Как писало РБК-Украина, Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности.