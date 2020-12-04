ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина поднялась на 25-е место в рейтинге кибербезопасности

Киев, Пятница 04 декабря 2020 16:40
Украина поднялась на 25-е место в рейтинге кибербезопасности
Фото: коллаж (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина поднялась на четыре позиции и заняла 25 место в Национальном индексе кибербезопасности (National Cybersecurity Index 2020). Рейтинг составлен эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специального связи и защиты информации Украины

Во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран. Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

  • законодательство в сфере кибербезопасности;
  • анализ киберинцидентов;
  • образование в сфере кибербезопасности;
  • обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
  • электронная идентификация и доверительные услуги;
  • защита персональных данных;
  • мероприятия по реагированию на кибератаки и кіберінциденти;
  • борьба с киберпреступностью.

Напомним, Украина заняла 92-е место в Индексе процветания стран мир за 2020 год, поднявшись по сравнению с прошлым годом на четыре позиции. Десять лет назад, в 2010 году Украина занимала 89-е место.

Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество рейтингкибербезопасностьхакеры

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь