ЕС представил стратегию борьбы с кибератаками

Фото: флаги ЕС (flickr.com/libereurope)

Европейская комиссия представила новую стратегию для борьбы с хакерскими атаки. Киберстратегия ЕС подразумевает, в том числе, создание сети оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

ЕК предложила создать новую структуру Евросоюза - Объединенный киберотдел ЕС - для координации действий стран сообщества по выявлению хакерских атак и ответу на них.

"Еврокомиссия готовится к созданию путем поэтапных переговоров со странами сообщества нового Объединенного киберотдела для активизации сотрудничества между структурами государств ЕС, ответственными за выявление, сдерживание и ответных действий на кибератаки", - говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз будет работать с ООН и иностранными партнерами, использовать санкции для защиты прав человека и фундаментальных свобод в информационном пространстве.

"ЕС будет продвигать международную безопасность и стабильность в киберпространстве, защищать права человека и фундаментальные свободы онлайн, развивать международные нормы и стандарты, которые должны отражать базовые ценности Евросоюза", - говорится в сообщении.

Также Стратегия предусматривает практическую помощь партнерам в укреплении кибербезопасности. В частности, 20 проектов в области борьбы с киберпреступностью на Западных Балканах, в странах Восточного партнерства и Южного соседства ЕС.

Для реализации стратегии в период с 2021 по 2027 год планируется привлечь 4,5 миллиарда евро в виде инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз создает Кибернетические силы ЕС быстрого реагирования, в состав которых вошли представители шести государств.

Кроме того, в конце сентября страны ЕС, Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) и Еврокомиссия начали совместные учения по кибербезопасности.