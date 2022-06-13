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В Украине арестовали имущество экс-министра времен Януковича на более чем полмиллиарда: что известно

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 11:31
В Украине арестовали имущество экс-министра времен Януковича на более чем полмиллиарда: что известно Фото: Киевская городская прокуратура (resonance.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"В ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену. В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на территории Украины работает ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего министра обороны Украины (2012-2014 г.г.).

"Данные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории РФ, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора", - добавляют в прокуратуре.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы:

  • 30 земельных участков;
  • 30 объектов недвижимости (в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования).

Ранее Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление Национального агентства по выявлению и розыску активов 60 экземпляров строительной техники белорусских компаний.

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Арест имущества
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