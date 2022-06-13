ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні арештували майно екс-міністра часів Януковича на більше ніж півмільярда: що відомо

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 червня 2022 11:31
В Україні арештували майно екс-міністра часів Януковича на більше ніж півмільярда: що відомо Фото: Київська міська прокуратура (resonance.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині екс-міністра оборони України часів побіжного президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини екс-посадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду. Наразі арештоване майно передано в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на території України працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 р.р.).

"Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора", - додають в прокуратурі.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано:

  • 30 земельних ділянок;
  • 30 об’єктів нерухомості (у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання).

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Національного агентства з виявлення та розшуку активів 60 екземплярів будівельної техніки білоруських компаній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Арест имущества
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає