Прокуратура Киева арестовала строительную технику белорусских компаний на 200 млн гривен

Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление Национального агентства по выявлению и розыску активов 60 экземпляров строительной техники белорусских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

Вся арестованная техника была передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Под арест попали 60 единиц строительной техники ряда компаний из Беларуси: экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы суммарной оценочной стоимостью более 200 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако, никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты.

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