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Прокуратура Киева арестовала строительную технику белорусских компаний на 200 млн гривен

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Киев, Четверг 26 мая 2022 05:25
Прокуратура Киева арестовала строительную технику белорусских компаний на 200 млн гривен Строительная техника (Скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление Национального агентства по выявлению и розыску активов 60 экземпляров строительной техники белорусских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Под арест попали 60 единиц строительной техники ряда компаний из Беларуси: экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы суммарной оценочной стоимостью более 200 млн гривен.

Вся арестованная техника была передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее мы сообщали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако, никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты.

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