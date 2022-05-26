Прокуратура Киева арестовала строительную технику белорусских компаний на 200 млн гривен
Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление Национального агентства по выявлению и розыску активов 60 экземпляров строительной техники белорусских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.
Под арест попали 60 единиц строительной техники ряда компаний из Беларуси: экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, машины для содержания дорог, автогрейдеры, автогудронаторы, генераторы, тракторы суммарной оценочной стоимостью более 200 млн гривен.
Вся арестованная техника была передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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