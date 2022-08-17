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В Украине арестовали активы еще одного крупного российского предприятия

Фото: Офис генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине арестовали активы одного из крупнейших производителей полуфабрикатов. Компанией управлял гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия - одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ, осуществляя свою деятельность на территории Украины, в течение 2019-2021 годов уклонилось от уплаты налогов на 150 млн гривен.

Общая сумма арестованного составляет более 350 млн гривен. В настоящее время решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области правоохранители арестовали активы российских компаний. Сумма арестованного составляет более 200 млн гривен.

Также в Черкасской области арестовали активы компаний, которые финансировали производство оружия в России.

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ПрокуратураАрест имущества