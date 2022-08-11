Изготавливали оружие для РФ. В Черкасской области арестовали имущество компаний на 17 млн гривен

Суд в Черкасской области арестовал имущество компаний на 17 млн гривен. Они изготавливали оружие для оборонпрома России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

По данным следствия, на территории Черкасской области осуществляли деятельность три предприятия, владельцем которых является гражданин России. Сумма капитала россиянина составляла 17 млн гривен.

Украинские компании в течение 2016-2021 годов сотрудничали с российскими предприятиями, они также переводили им средства. Компании в РФ изготавливали оружие и боеприпасы к нему.

Суд арестовал имущество украинских компаний, владельцем которых является гражданин России. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в АРМА.