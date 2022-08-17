В Украине арестовали активы еще одного крупного российского предприятия

В Украине арестовали активы одного из крупнейших производителей полуфабрикатов. Компанией управлял гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия - одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ, осуществляя свою деятельность на территории Украины, в течение 2019-2021 годов уклонилось от уплаты налогов на 150 млн гривен.

Общая сумма арестованного составляет более 350 млн гривен. В настоящее время решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.