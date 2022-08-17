В Україні заарештували активи ще одного великого російського підприємства

В Україні заарештували активи одного з найбільших виробників напівфабрикатів. Компанією керував громадянин Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства - одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, здійснюючи свою діяльність на території України, протягом 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн гривень.

Загальна сума заарештованого становить понад 350 млн гривень. В даний час вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.