В Украине арестовали активы белорусского НПЗ на 4 млрд гривен

Прокуратура арестовала активы белорусского нефтеперерабатывающего завода на сумму около 4 млрд гривен. Предприятие могло финансировать вооруженную агрессию России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что на территории Украины функционирует белорусский завод, который предоставляет услуги в сфере добычи нефти и природного газа. Он использует оборудование предприятия "Белоруснефть".
Правоохранители устанавливают, могло ли белорусское НПЗ финансировать российскую агрессию против Украины и содействие РФ.
В рамках дела суд арестовал корпоративные права в размере почти 1 млрд гривен и имущество компании на 3 млрд гривен. Активы передали в управление АРМА.
Фото: в Украине арестовали 4 млрд гривен активов белорусской компании (t.me/kyiv_pro_office)
Напомним, СБУ передала активы десятков компаний, которые контролировались Россией.
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