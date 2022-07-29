В Україні заарештували активи білоруського НПЗ на 4 млрд гривень

Слідство встановило, що на території України функціонує білоруський завод, який надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. Він використовує обладнання підприємства "Бєлоруснафта".

Правоохоронці встановлюють, чи могло білоруське НПЗ фінансувати російську агресію проти України та сприяння РФ.

В рамках справи суд арештував корпоративні права в розмірі майже 1 млрд гривень та майно компанії на 3 млрд гривень. Активи передали в управління АРМА.

Фото: в Україні заарештували 4 млрд гривень активів білоруської компанії (t.me/kyiv_pro_office)