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В Украине арестовали более 30 тысяч тонн минудобрений с предприятий РФ и Беларуси

Фото: Офис генпрокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Офис Генерального прокурора наложил арест на 33 тыс. тонн минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям Российской Федерации и Республики Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Арестовано имущество в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что минудобрения - калий хлорид были ввезены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их ориентировочная стоимость составляет 650 млн грн.

"Решается вопрос о конфискации арестованного имущества в доход государства", - отмечают прокуроры.

Как сообщалось, нетрезвые водители получают нестандартные наказания в условиях военного положения. Ровенский автомобилист был вынужден отдать авто на нужды войска.

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