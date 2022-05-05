В Україні заарештували більше 30 тисяч тонн міндобрив з підприємств РФ та Білорусі

Офіс Генерального прокурора наклав арешт на 33 тис. тонн мінеральних добрив, які належать підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Арештовано майно в рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалось, що міндобрива - калій хлорид було ввезено на територію України у порушення митного законодавства. Їх орієнтовна вартість складає 650 млн грн.

"Вирішується питання про конфіскацію арештованого майна у дохід держави", - зазначають прокурори.