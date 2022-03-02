ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первый ушел. В Ровно нетрезвый водитель лишился авто в пользу ВСУ

Новина українською →
Ровно, Среда 02 марта 2022 17:56
Первый ушел. В Ровно нетрезвый водитель лишился авто в пользу ВСУ Фото: Автомобиль на штрафплощадке (t.me/vitalykoval8)
Автор: Антон Федорцив

Нетрезвые водители получают нестандартные наказания в условиях военного положения. Ровенский автомобилист вынужден отдать транспортное средство на нужды войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОГА.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал о пополнении автопарка защитников Украины. "Первый пошел", – отметил глава области.

По его словам, Патрульная полиция конфисковала авто у нетрезвого водителя. Транспортное средство будет передано на нужды Вооруженных сил либо отделения территориальной обороны.

Кстати, для помощи Украины открыли и криптовалютные переводы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Ровно
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси