В Украине с апреля запустят программу медгарантий для населения

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как заявляют в правительстве, программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи, а именно первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Отмечается, что на финансирование услуг в государственном бюджете заложено 72 мдрд гривен. Финансирование услуг будет осуществляться через Национальную службу здоровья Украины.

"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированных государством медицинских услуг", - заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил начало второго этапа внедрение медицинской реформы. Старт второго этапа медреформы запланирован на 1 апреля 2020 года. Предполагается, что данная программа будет действовать для всех видов медицинской помощи.

Также РБК-Украина писало, что Верховная рада установила льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Согласно принятому закону, льготный период продлится до 31 декабря 2020 года.