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В Украине на акциях протеста в день выборов президента РФ возможны провокации, - Тымчук

НовостиОбщество    17.03.2018 - 15:12
Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)
Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)

Организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность

В Украине 18 марта в ходе акций протестов в день выборов президента России возможны провокации. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест - неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", - сообщил он.

Также Тымчук добавил, что полностью поддерживает решение запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

 

На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 17 березень 2018 р.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что граждане России не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ.

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Теги: Тымчук, ИС, выборы
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