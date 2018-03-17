В Украине на акциях протеста в день выборов президента РФ возможны провокации, - Тымчук

В Украине 18 марта в ходе акций протестов в день выборов президента России возможны провокации. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест - неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", - сообщил он.

Также Тымчук добавил, что полностью поддерживает решение запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое... Опубліковано Dmitry Tymchuk 17 березень 2018 р.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что граждане России не будут допущены в дипломатические миссии на территории Украины для участия в выборах президента РФ.