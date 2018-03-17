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В Україні на акціях протесту в день виборів президента РФ можливі провокації, - Тимчук

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 15:12
Фото: Дмитро Тимчук (РБК-Україна)
Фото: Дмитро Тимчук (РБК-Україна)

Організатори та учасники масових акцій повинні проявити у цей день розумну пильність

В Україні 18 березня в ході акцій протесту в день виборів президента Росії можливі провокації. Про це повідомив координатор групи ІС Дмитро Тимчук в Facebook.

"На 18 березня в багатьох регіонах України заплановані акції протесту. Можливість вийти на мирний протест - невід'ємне право громадян. Хочу, однак, нагадати, що 18 березня в Росії будуть проходити вибори президента. Природно, в цей день різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль буде використовувати для своєї пропаганди. Цілком очевидно, що організатори та учасники масових акцій повинні проявити у цей день розумну пильність", - повідомив він.

Також Тимчук додав, що повністю підтримує рішення заборонити голосування в російських дипломатичних установах на території України.

 

На 18 березня в багатьох регіонах України заплановані акції протесту. Можливість вийти на мирний протест – невід'ємне...

Опубліковано Dmitry Tymchuk 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявляв, що громадяни Росії не будуть допущені в дипломатичні місії на території України для участі у виборах президента РФ.

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Теги: Тымчук, ИС, выборы
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