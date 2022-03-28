UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине из-за активных боевых действий только в 2 областях полностью остановили учебный процесс

В 2 областях из-за войны зипинили учения (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в условиях военного положения началась 3 неделя обучения. Отмечается, что из-за жестоких боевых действий только в 2 областях образовательный процесс остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

Сообщается, что в 13 областях все учреждения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме.

В каких областях возобновили обучение:

  • в 4 областях частично в школах дистанционный процесс или каникулы;
  • в 5 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены;
  • в 2 областях, где ситуация с безопасностью остается напряженной, образовательный процесс приостановлен;
  • в 1 области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

Министр образования напомнил, что дети, которые временно внутренне перемещены, имеют возможность приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания.

"За неделю количество временно внутренне перемещенных детей, которые присоединились к обучению из других областей, возросло и достигает почти 51 тысячу учеников", - написал др.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и детсады.

Также мы писали, что в школах Николаева возобновляют обучение.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шкарлет