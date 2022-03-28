В Украине из-за активных боевых действий только в 2 областях полностью остановили учебный процесс

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в условиях военного положения началась 3 неделя обучения. Отмечается, что из-за жестоких боевых действий только в 2 областях образовательный процесс остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

"За неделю количество временно внутренне перемещенных детей, которые присоединились к обучению из других областей, возросло и достигает почти 51 тысячу учеников", - написал др.

Министр образования напомнил, что дети, которые временно внутренне перемещены, имеют возможность приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания.

Сообщается, что в 13 областях все учреждения общего среднего образования организовали учебный процесс в дистанционной форме.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске стартовала онлайн-регистрация в первые классы и детсады.

Также мы писали, что в школах Николаева возобновляют обучение.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!