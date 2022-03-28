В Україні через активні бойові дії лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в умовах воєнного стану розпочався 3 тиждень навчання. Зазначається, що через жорстокі бойові дії лише у 2 областях освітній процес зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.
Повідомляється, що у 13 областях усі заклади загальної середньої освіти організували навчальний процес у дистанційній формі.
У яких областях відновили навчання:
Міністр освіти нагадав, що діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.
"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", - написав ін.
Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську стартувала онлайн-реєстрація в перші класи та в дитсадки.
Також ми писали, що у школах Миколаєва відновлюють навчання.
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