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В Україні через активні бойові дії лише у 2 областях повністю зупинили навчальний процес

У 2 областях через війну зипинили навчання (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в умовах воєнного стану розпочався 3 тиждень навчання. Зазначається, що через жорстокі бойові дії лише у 2 областях освітній процес зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

Повідомляється, що у 13 областях усі заклади загальної середньої освіти організували навчальний процес у дистанційній формі.

У яких областях відновили навчання:

  • у 4 областях частково в школах дистанційний процес або канікули;
  • у 5 областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено;
  • у 2 областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено;
  • в 1 області інформація відсутня через активні бойові дії в регіоні.

Міністр освіти нагадав, що діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання.

"За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і сягає майже 51 тисячу учнів", - написав ін.

Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську стартувала онлайн-реєстрація в перші класи та в дитсадки.

Також ми писали, що у школах Миколаєва відновлюють навчання.

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Сергій Шкарлет