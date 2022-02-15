В Украине активизировались интернет-мошенники: НБУ дал советы, как защититься

Как отметили в пресс-службе, фактически мошенничество через сеть Интернет является мировым трендом. И в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности.

Наиболее распространенные схемы

Самыми распространенными в 2021 году мошенническими схемами были:

продажа несуществующих товаров,

псевдовыигрыши,

телефонные мошенничества,

фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных,

завладение деньгами под предлогом сверхприбылей,

просьбы знакомых о помощи в социальных сетях.

В целом за прошлый год, по зафиксированным Национальной полицией случаям, киберпреступники обманули граждан более чем на 193 миллиона гривен.

Мошенничество с платежными картами

Как отметили в пресс-службе, самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карточек.

В НБУ советуют придерживаться простых правил во время взаимодействия с киберпространством, в частности в финансовых вопросах, - желательно иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и "привязать" к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере, контролировать свой мобильный телефон и не оставлять его без присмотра.