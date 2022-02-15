В Україні активізувалися інтернет-шахраї: НБУ дав поради, як захиститися

Як зазначили в прес-службі, фактично шахрайство через мережу Інтернет є світовим трендом. І у більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки.

Найбільш поширені схеми

Найрозповсюдженішими у 2021 році шахрайськими схемами були:

продаж неіснуючих товарів,

псевдовиграші,

телефонні шахрайства,

фішингові ресурси для привласнення грошей або збору персональних даних,

заволодіння грошима під приводом надприбутків,

прохання знайомих про допомогу в соціальних мережах.

У цілому за минулий рік, за зафіксованими Національною поліцією випадками, кіберзлочинці ошукали громадян більше ніж на 193 мільйони гривень.

Шахрайство з платіжними картками

Як зазначили в прес-службі, найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні, як і у світі, традиційно залишається соціальна інженерія, завдяки застосуванню якої люди самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

У НБУ радять дотримуватися простих правил під час взаємодії з кіберпростором, зокрема у фінансових питаннях, - бажано мати окремий телефонний номер для взаємодії з фінансовою установою, зареєструвати його та "прив’язати" до своїх паспортних даних, уважно стежити за тим, де розміщується інформація про фінансовий номер, контролювати свій мобільний телефон і не залишати його без нагляду.