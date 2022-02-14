ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ предупредил о росте мошеннических операций с платежными картами

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 февраля 2022 15:02
НБУ предупредил о росте мошеннических операций с платежными картами Фото: в Украине растет объем мошеннических операций с платежными картами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это на 35% больше, чем в 2020 году, когда было 48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, благодаря применению которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карточек.

По данным НБУ, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 гривны (в 2020 году) до 40 гривен (в 2021 году), в банкоматах - с 33 гривен (в 2020 году) до 29 гривен (в 2021 году). В сети Интернет, размер убытков увеличился с 61 гривны (в 2020 году) до 114 гривен (в 2021 году).

В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1 600 гривен, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).

Напомним, средняя сумма одной операции с использованием платежных карт в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составляла 232 гривны, средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг - 400 гривен, сумма операции по переводу с карты на карту - 1 490 гривен, сумма перевода денежных средств с карты на банковский счет в сети Интернет 205 гривен, операций в устройствах самообслуживания - 495 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
Слова вырваны из контекста. В МИД отреагировали на заявление Пристайко об отказе от НАТО
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины