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В Украине адвокатов хотят освободить от подачи декларации

Автор: Юлия Струк

В Украине адвокатов хотят освободить от представления декларации. Верховная рада приняла за основу законопроект №3602 об отмене обязанности декларирования адвокатами своего имущественного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 303 парламентария.

Этот закон предусматривает исключить адвокатов из списка декларантов, изложив в новой редакции абзац 1 части 5 статьи 45 ЗУ "О предотвращении коррупции".

В пояснительной записке подчеркивается, что деятельность адвокатуры не связана с выполнением функций государства или местного самоуправления, и государственные органы не могут вмешиваться в ее работу.

Напомним, ранее Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями парламентских комитетов о необходимости судебной реформы в Украине.

Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

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