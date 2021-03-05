В Украине адвокатов хотят освободить от подачи декларации
В Украине адвокатов хотят освободить от представления декларации. Верховная рада приняла за основу законопроект №3602 об отмене обязанности декларирования адвокатами своего имущественного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 303 парламентария.
Этот закон предусматривает исключить адвокатов из списка декларантов, изложив в новой редакции абзац 1 части 5 статьи 45 ЗУ "О предотвращении коррупции".
В пояснительной записке подчеркивается, что деятельность адвокатуры не связана с выполнением функций государства или местного самоуправления, и государственные органы не могут вмешиваться в ее работу.
Напомним, ранее Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.
В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями парламентских комитетов о необходимости судебной реформы в Украине.
Так, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.