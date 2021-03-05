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В Україні адвокатів хочуть звільнити від подання декларації

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 11:58
В Україні адвокатів хочуть звільнити від подання декларації Фото: адвокат (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні адвокатів хочуть звільнити від подання декларації. Верховна рада схвалила за основу законопроект №3602 щодо скасування обов'язку декларування адвокатами свого майнового стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 303 парламентарі.

Цей закон передбачає виключити адвокатів зі списку декларантів, виклавши у новій редакції абзац 1 частини 5 статті 45 ЗУ "Про запобігання корупції".

У пояснювальній записці підкреслюється, що діяльність адвокатури не пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і державні органи не можуть втручатися в її роботу.

Нагадаємо, раніше Рада зробила крок до перезапуску судової реформи. Народні депутати підтримали за основу в першому читанні відповідний законопроект №3711-д.

У законі прописаний порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з главою Ради Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і керівниками парламентських комітетів про необхідність судової реформи в Україні.

Так, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

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