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В Украине 93% граждан заразились коронавирусом на территории страны, - Минздрав

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 13:50
В Украине 93% граждан заразились коронавирусом на территории страны, - Минздрав
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лишь 7% украинцев заразились коронавирусом за рубежом

Подавляющее количество украинцев, у которых установили путь передачи коронавируса, инфицировались на территории Украины. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Отмечается, что остальные 7% украинцев заболели коронавирусом на территории других государств.

"В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи инфицировались на территории нашего государства. Другие 7% находились за границей в пределах 14 дней до появления симптомов", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие капли, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

"Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - добавили в ЦОЗ.

Также специалисты дали несколько советов, которые могут обезопасить от заражения COVID-19:

  • бесконтактное приветствие: здоровайтесь без пожатия рук;
  • гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;
  • соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую потом сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;
  • соблюдение дистанции: не менее полутора метра от других людей;
  • самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть пожилые люди.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев заражения. За сутки заразились 578 украинцев. Это новый суточный антирекорд в Украине.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что причиной этой вспышки стали нарушения карантина во время Вербного воскресенья и непосредственно на Пасху.

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