ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности, - Денисова

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 09:50
В Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности, - Денисова Фото: украинский омбудсмен Татьяна Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности. К ней обращаются граждане из-за низкого уровня прожиточного минимума.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности", - сообщила она.

Отметим, суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 года этот показатель составляет 2270 гривен.

Напомним, в первом полугодии 2020-го уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%.

Ранее сообщалось, что Министерство социально политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную раду ряд законопроектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика бедность пенсионеры
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше