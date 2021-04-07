ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В первом полугодии 2020-го уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42%

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 15:58
В первом полугодии 2020-го уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42% Фото: уровень бедности среди работающих украинцев превысил 42% (freepik.сom)
Автор: Юлия Струк

В первом полугодии 2020 года уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4%. В этом году улучшение ситуации не ожидается.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что правительство рассматривает борьбу с бедностью как основную задачу.

"По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье", - говорится в сообщении.

При этом заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не ожидается улучшение ситуации.

Напомним, в октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине. Для снижения бедности необходим устойчивый экономический рост.

Как писало РБК-Украина, уровень бедности по национальной методологии Всемирного банка для Украины уменьшился с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Верховная Рада бедность
NEWS
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину