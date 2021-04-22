В Україні 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності, - Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Україні 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності. До неї звертаються громадяни через низький рівень прожиткового мінімуму.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

За її словами, фактичний прожитковий мінімум в два рази більше, ніж юридичний. І тому громадяни звертаються: як прожити на 2189 гривень, якщо фактично потрібно хоча б 4714 гривень.

"77% пенсіонерів перебувають за межею гуманітарної бідності", - повідомила вона.

Зазначимо, суми прожиткового мінімуму на 2021 рік встановлено законом № 1082. Основним орієнтиром є його розмір, визначений для працездатних осіб. На 1 січня 2021 року цей показник становить 2270 гривень.