В Украине 749 новых случаев коронавируса

Минздрав сообщил о 749 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве и Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.
За сутки госпитализировали 583 человека; летальных исходов - 18; выздоровевших - 291 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 9 617 человек, методом ИФА - 1 650 человек, экспресс-тестами - 7 391 лицо.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, 28 августа в стране выявили 1906 новых случаев коронавируса.