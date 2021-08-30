В Україні 749 нових випадків коронавірусу

МОЗ повідомив про 749 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Києві та Чернівецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.
За добу госпіталізували 583 особи; летальних випадків - 18; одужали - 291 особа. Вчора протестували методом ПЛР - 9 617 осіб, методом ІФА - 1 650 осіб, експрес-тестами - 7 391 особа.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, 28 серпня у країні виявили 1906 нових випадків коронавірусу.