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В Україні 749 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 749 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Києві та Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міністерства.

За добу госпіталізували 583 особи; летальних випадків - 18; одужали - 291 особа. Вчора протестували методом ПЛР - 9 617 осіб, методом ІФА - 1 650 осіб, експрес-тестами - 7 391 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 284 940 осіб;
  • одужали - 2 206 683 особи;
  • летальних випадків - 53 738.

Нагадаємо, 28 серпня у країні виявили 1906 нових випадків коронавірусу.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус