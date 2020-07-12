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В Украине 7 областей не готовы к ослаблению карантина

Автор: Роман Калиниченко

К списку добавилась Винницкая область

В Украине 7 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина. За сутки эпидемические показатели ухудшились в Винницкой области.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Список регионов, которым запрещено ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.

Таким образом, по состоянию на утро, 12 июля, ослабить карантин не могут:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черниговская область.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердили в 678 украинцев.

До этого несколько дней подряд в Украине фиксировали более 800 случаев заболевания ежедневно.

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