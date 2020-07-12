ru
ua

В Україні 7 областей не готові до послаблення карантину

Автор: Роман Калиниченко

До списку додалася Вінницька область

В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину. За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області.

Популярні новини

Про це повідомили у МОЗ.

Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.

Таким чином, станом на ранок, 12 липня, послабити карантин не можуть:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 678 українців.

До цього кілька днів поспіль в Україні фіксували понад 800 випадків захворювання щоденно.

Прогноз погоди
► Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17 ► На підтримку Порошенка під суд вийшло 10 тисяч осіб
Читати всі новини