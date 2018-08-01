В Украине за 7 месяцев поступления в госбюджет выросли на 63 млрд гривен

В Украине с начала года в государственный бюджет поступило 415 млрд гривен

В Украине в январе-июле 2018 года в государственный бюджет поступило 415 млрд гривен. Это на 62,9 млрд гривен, или на 18% больше соответствующего периода прошлого года, передает "Урядовий портал".

Сообщается, что в общий фонд госбюджета за указанный период собрано 470,3 млрд гривен платежей. Это на 58 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года.

С начала года в общий фонд госбюджета обеспечено 291,1 млрд гривен налоговых платежей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 41,7 млрд гривен.

Отметим, что поступления таможенных платежей за указанный период также превысили прошлогодний показатель на 16,3 млрд гривен и составили 179,2 млрд гривен.

В июле в общий фонд госбюджета обеспечено 54,9 млрд гривен, что на 11,3 млрд гривен больше поступлений в июле 2017. Из них налоговых платежей - 25,8 млрд гривен, таможенных - 29,1 млрд гривен.

Напомним, в мае сообщалось, что ГФС перечислила в государственный бюджет более 107,4 млрд гривен таможенных платежей.