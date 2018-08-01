В Україні за 7 місяців надходження до держбюджету зросли на 63 млрд гривень

В Україні з початку року до державного бюджету надійшло 415 млрд гривень

В Україні в січні-липні 2018 року до державного бюджету надійшло 415 млрд гривень. Це на 62,9 млрд гривень, або на 18% більше відповідного періоду минулого року, передає "Урядовий портал".

Повідомляється, що в загальний фонд держбюджету за вказаний період зібрано 470,3 млрд гривень платежів. Це на 58 млрд гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.

З початку року в загальний фонд держбюджету забезпечено 291,1 млрд гривень податкових платежів, що перевищує відповідний показник минулого року на 41,7 млрд гривень.

Зазначимо, що надходження митних платежів за вказаний період також перевищили торішній показник на 16,3 млрд гривень і склали 179,2 млрд гривень.

У липні до загального фонду держбюджету забезпечено 54,9 млрд гривень, що на 11,3 млрд гривень більше надходжень у липні 2017. З них податкових платежів - 25,8 млрд гривень, митних - 29,1 млрд гривень.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що ГФС перерахувала до державного бюджету понад 107,4 млрд гривень митних платежів.