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В Украине 696 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 696 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки:

  • госпитализированы - 439 человек;
  • летальных исходов - 33;
  • выздоровели - 1197 человек;
  • больше всего новых случаев за сутки в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях;
  • протестовали за вчера методом ПЦР - 19 756 человек, методом ИФА - 8924 лица, экспресс-тестами - 15 408 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 236 497 человек;
  • выздоровели - 2 169 584 лица;
  • летальных случаев - 52 391.

Напомним, в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года.

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