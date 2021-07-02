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В Україні 696 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 696 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Одеській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як змінилась ситуація з коронавірусом за добу:

  • госпіталізован - 439 осіб;
  • летальних випадків - 33;
  • одужало - 1 197 осіб;
  • найбільше нових випадків за добу в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях;
  • протестували за вчора методом ПЛР - 19 756 осіб, методом ІФА - 8 924 особи, експрес-тестами - 15 408 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 236 497 осіб;
  • одужало - 2 169 584 особи;
  • летальних випадків - 52 391.

Нагадаємо, в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 в липні-серпні поточного року.

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