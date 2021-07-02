В Україні 696 нових випадків коронавірусу
МОЗ повідомив про 696 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Одеській областях.
Як змінилась ситуація з коронавірусом за добу:
- госпіталізован - 439 осіб;
- летальних випадків - 33;
- одужало - 1 197 осіб;
- найбільше нових випадків за добу в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях;
- протестували за вчора методом ПЛР - 19 756 осіб, методом ІФА - 8 924 особи, експрес-тестами - 15 408 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 236 497 осіб;
- одужало - 2 169 584 особи;
- летальних випадків - 52 391.