В Украине 541 новый случай коронавируса

В Украине обнаружили 541 новый случай коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Киеве, Одесской и Киевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Украине госпитализировали 266 человек; умерли 20 пациентов, а выздоровели - 1086 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
В Украине заболели 2 238 364 человека; выздоровели 2 172 687 человек; летальных случаев - 52 504.
Напомним, в мире обнаружили почти 185 млн случаев заражения COVID.
Отметим, США передадут COVAX еще 500 млн доз вакцин. Их получит и Украина.