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В Україні 541 новий випадок коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україна виявили 541 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили в Києві, Одеській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу

В Україні госпіталізували 266 осіб; померли 20 пацієнтів, а одужали - 1 086 осіб. Протестували методом ПЛР - 20 151 особу, методом ІФА - 8 271 особу, експрес-тестами - 12 095 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

За весь час пандемії

В Україні захворіли 2 238 364 особи; одужали 2 172 687 осіб; летальних випадків - 52 504.

Нагадаємо, у світі виявили майже 185 млн випадків зараження COVID.

Зазначимо, США передадуть COVAX ще 500 млн доз вакцин. Їх отримає і Україна.

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