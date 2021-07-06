В Україні 541 новий випадок коронавірусу

В Україна виявили 541 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили в Києві, Одеській та Київській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 266 осіб; померли 20 пацієнтів, а одужали - 1 086 осіб. Протестували методом ПЛР - 20 151 особу, методом ІФА - 8 271 особу, експрес-тестами - 12 095 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
В Україні захворіли 2 238 364 особи; одужали 2 172 687 осіб; летальних випадків - 52 504.
Нагадаємо, у світі виявили майже 185 млн випадків зараження COVID.
Зазначимо, США передадуть COVAX ще 500 млн доз вакцин. Їх отримає і Україна.