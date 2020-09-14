В Україні понад 500 шкільних класів знаходяться на самоізоляції

Фото: учні на уроках під час карантину (facebook.com/koda.gov.ua)

В Україні через коронавірус 501 шкільний клас знаходиться на самоізоляції. Всього 37 українських шкіл переведені на дистанційне навчання.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

Він додав, що за минулу добу коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів.

"З початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадку коронавірусної хвороби серед учнів і 296 - серед вчителів", - повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Київській області 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через коронавірус.

Згідно з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 5% українців підтримують повністю дистанційну форму навчання. Три чверті громадян вважають, що навчання слід проводити у традиційний спосіб.

Як повідомляло РБК-Україна, у парламенті хочуть заслухати міністра освіти Сергія Шкарлета щодо роботи шкіл під час карантину.

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього з початку пандемії захворіли 156 797 осіб