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В Україні понад 500 шкільних класів знаходяться на самоізоляції

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 14:23
В Україні понад 500 шкільних класів знаходяться на самоізоляції
Фото: учні на уроках під час карантину (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні через коронавірус 501 шкільний клас знаходиться на самоізоляції. Всього 37 українських шкіл переведені на дистанційне навчання.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

Він додав, що за минулу добу коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів.

"З початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадку коронавірусної хвороби серед учнів і 296 - серед вчителів", - повідомив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Київській області 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через коронавірус.

Згідно з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 5% українців підтримують повністю дистанційну форму навчання. Три чверті громадян вважають, що навчання слід проводити у традиційний спосіб.

Як повідомляло РБК-Україна, у парламенті хочуть заслухати міністра освіти Сергія Шкарлета щодо роботи шкіл під час карантину.

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього з початку пандемії захворіли 156 797 осіб

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